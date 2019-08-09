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Народы Крыма - богатство Украины: сегодня день коренного населения (Видео)

Народы Крыма - богатство Украины: сегодня день коренного населения (Видео)
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В видео акцентируется на красоте и непокорности Украины.

К Международному Дню коренного населения МИП выпустило ролик. В видео акцентируется на красоте  и непокорности Украины.

Об этом говорится на странице Министерства информационной политики в Facebook.

"Коренные народы Крыма - богатство Украины! 9 августа - Международный День коренных народов мира. Мы разные, но мы едины! В единстве - сила, в многообразии - красота", - отметили в МИП.

По этому случаю ведомство обнародовало видеоролик, в котором отмечается, что Украина является красивой, непокоренной,величественной государством.

"Моя Украина спешит жить, поет несмотря на боль и верит в счастливое будущее. Моя Украина - это мой Крым, это люди, которые гордятся своей идентичностью. Там воздух с привкусом свободы и ароматного кофе. Коренные народы Крыма - богатство Украины", - акцентируется в ролике.

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Напомним,в Крыму подняли украинский флаг.

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Украина, Крым, МИП, Коренные народы, Международный День коренных народов.
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