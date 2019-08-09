САП собирается отправить более 200 дел в Антикоррупционный суд

Новости Украины:Назар Холодницкий заявил, что прокуратура акцентирует внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд после запуска его работы более 200 уголовных производств.

Об этом он сообщил на совместном брифинге руководства НАБУ и САП о деятельности антикоррупционных органов в первом полугодии 2019 года в Киеве.

«Мы абсолютно акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут», - заявил он.

«До конца августа мы еще планируем, предварительно, еще с десяток дел направить в суд, поэтому у Антикоррупционного суда, конечно, работы будет достаточно. Мы, прокуроры, как никто, собственно, ожидаем запуска работы Антикоррупционного суда и вынесения приговоров», - добавил руководитель САП.

Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

8 июля президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 10426, которым предлагается сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции. По сообщению пресс-службы главы государства, законопроект позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины», которыми уточнить его подсудность. Предлагается сосредоточить работу ВАКС на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

18 июля заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук выразил надежду, что новый парламент в первые дни своей работы внесет изменения в законодательство об уточнении подсудности суда. Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.