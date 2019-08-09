Скачать
Пятница, 09.08.2019
Тейлор: Есть две возможности для встречи Трампа и Зеленского
Тейлор: Есть две возможности для встречи Трампа и Зеленского
Сытник: Надеюсь, Антикоррупционный суд заработает 5 сентября
Сытник: Надеюсь, Антикоррупционный суд заработает 5 сентября
Сборная Украины сыграет контрольный матч с Нигерией
Сборная Украины сыграет контрольный матч с Нигерией
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов

САП собирается отправить более 200 дел в Антикоррупционный суд

САП собирается отправить более 200 дел в Антикоррупционный суд
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Назар Холодницкий заявил, что прокуратура акцентирует внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд после запуска его работы более 200 уголовных производств.

Об этом он сообщил на совместном брифинге руководства НАБУ и САП о деятельности антикоррупционных органов в первом полугодии 2019 года в Киеве.

«Мы абсолютно акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут», - заявил он.

«До конца августа мы еще планируем, предварительно, еще с десяток дел направить в суд, поэтому у Антикоррупционного суда, конечно, работы будет достаточно. Мы, прокуроры, как никто, собственно, ожидаем запуска работы Антикоррупционного суда и вынесения приговоров», - добавил руководитель САП.

Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

8 июля президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 10426, которым предлагается сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции. По сообщению пресс-службы главы государства, законопроект позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Холодницкий надеется на снижение до ноля политической коррупции

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины», которыми уточнить его подсудность. Предлагается сосредоточить работу ВАКС на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

18 июля заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук выразил надежду, что новый парламент в первые дни своей работы внесет изменения в законодательство об уточнении подсудности суда. Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, Назар Холодницкий, Антикоррупционный суд, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
05 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные в Украине
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году
Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь