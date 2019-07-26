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Холодницкий надеется на снижение до ноля политической коррупции

Холодницкий надеется на снижение до ноля политической коррупции
02:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Назар Холодницкий надеется, что благодаря новой Раде политическая коррупция снизиться до нуля.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что большинство в Верховной Раде из одной фракции будет способствовать преодолению политической коррупции.

"Я надеюсь, что наличие большинства в парламенте одной партии, которую народ избрал на демократических выборах, будет способствовать тому, что снизиться почти до ноля политическая коррупция, не будет договорняков за голосование за законы, не будет перекупки депутатов за те или иные голосования или вхождение во фракции. Это то, что называется политической коррупцией», - сказал он в эфире канала "Прямой" в четверг вечером.

"И я надеюсь, что в новом парламенте ее не будет. Надежды такие по состоянию на сейчас есть", - добавил он.

Напоминаем, Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что не собирается уходить в отставку.

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Верховная Рада, Народный депутат, Назар Холодницкий, Парламентские выборы 2019.
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