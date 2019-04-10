Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях

Новости Украины: Руководителя САП Назара Холодницкого рекомендовала уволить посол США в Украине Мари Йованович.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что не собирается уходить в отставку.

Как передает корреспондент, об этом он сказал журналистам после заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В частности, Холодницкого спросили, останется ли он на посту руководителя САП с возможной сменой президента Украины после выборов 21 апреля.

”Никто не дождется, чтобы я ушел в отставку. Я подчеркиваю еще раз. Я говорил вам недели три назад. Холодницкий уйдет в отставку в двух случаях - когда закончится срок полномочий, или он захочет этого сам. Все”, - подчеркнул он.

Как сообщалось, 5 марта 2019 года посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя САП Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.

9 ноября 2018 года комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан отметил, что руководитель САП потерял доверие, и поэтому украинские власти должны предпринять соответствующие шаги для возобновления доверия. Тогда еврокомиссар отметил, что власти Украины должны обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов.