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Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях

Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Руководителя САП Назара Холодницкого рекомендовала уволить посол США в Украине Мари Йованович.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что не собирается уходить в отставку.

Как передает корреспондент, об этом он сказал журналистам после заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В частности, Холодницкого спросили, останется ли он на посту руководителя САП с возможной сменой президента Украины после выборов 21 апреля.

”Никто не дождется, чтобы я ушел в отставку. Я подчеркиваю еще раз. Я говорил вам недели три назад. Холодницкий уйдет в отставку в двух случаях - когда закончится срок полномочий, или он захочет этого сам. Все”, - подчеркнул он.

За 2018 год Холодницкий заработал 2,4 млн гривень

Как сообщалось, 5 марта 2019 года посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя САП Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.

Фактически провал: Холодницкий отстранил старшего прокурора САП

9 ноября 2018 года комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан отметил, что руководитель САП потерял доверие, и поэтому украинские власти должны предпринять соответствующие шаги для возобновления доверия. Тогда еврокомиссар отметил, что власти Украины должны обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов.

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Верховная Рада, SAP, Назар Холодницкий.
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