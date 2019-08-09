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СМИ: Украина стала страной стоматологии для поляков

СМИ: Украина стала страной стоматологии для поляков
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Поляки едут в Украину лечить зубы из-за цен, которые в три раза ниже чем у них.

В Польше установка брекетов обойдется в тысячу долларов. А каждый контрольный визит – еще в почти 40 долларов. Тем временем, в Украине за саму систему придется заплатить 700 долларов, а дальнейший контроль врача будет бесплатным.

«В Польше придется заплатить в сумме даже 2,5 тысячи долларов, а в Украине – едва треть от этой суммы. Правда, нужно учесть еще расходы на поездку, проживание и питание. Но это все равно окупается», - цитирует Rzeczpospolita поляка, который ездил лечить зубы в Украину.

«Медицинский туризм, о котором говорят много лет и в контексте Польши как популярного направления, — это не массовое явление. Как по мне, он имеет одни минусы. Я бы сравнил это с «русской рулеткой»», - говорит польский стоматолог Томаш Мария Керч.

Он подчеркивает, цена поездки, которая включает перелет, проживание, а также стоимость лечения, должны быть дешевле, чем в стране происхождения пациента. Кроме того, лечение в другой стране усложняет процесс контроля и обжалования в случае возникновения проблем. Керч отмечает, что в каждой стране мира существуют медицинские практики, которые предлагают высокое качество услуг. Но иногда эти стандарты очень разные. Поэтому не стоит сравнивать предложения клиник, опираясь исключительно на вопрос цены.

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«Если оценивать ценники больниц в Украине, которые хотят привлечь иностранных пациентов, можно сделать вывод, что они больше нацелены на гостей из Западной Европы, а не с таких стран, как Польша. Впрочем, не исключено, что польские пациенты тоже совмещают свою поездку во Львов или Киев с лечением в местных клиниках», - сказал польский стоматолог.

Издание пишет, что стоматологические услуги дорожают в Польше, хотя скачок цен постепенно сокращается. В мае они выросли на 0,17%. А за весь 2018-й год – на 3,64%, на что указывают данные Евростата.

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Польша, Стоматология, Пациент, Евростата.
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