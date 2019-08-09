Зеленский назначил начальника департамента СБУ по вопросам информбезопасности

Новости Украины:Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Соответствующий указ №590/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, до этого Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавлял Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

Полковник СБУ Кулешов с 2014 года был первым заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности.