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Зеленский назначил начальника департамента СБУ по вопросам информбезопасности

Зеленский назначил начальника департамента СБУ по вопросам информбезопасности
19:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Соответствующий указ №590/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, до этого Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавлял Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

Джемилев и Зеленский обсудили будущее крымскотатарской автономии

Полковник СБУ Кулешов с 2014 года был первым заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности.

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СБУ, Кибербезопасность, Владимир Зеленский, Информбезопасность, Николай Кулешов.
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