Джемилев и Зеленский обсудили будущее крымскотатарской автономии

Новости Украины:Зеленский готов внести в Раду вопрос о крымскотатарской автономии.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал, что на состоявшейся в пятницу, 9 августа, встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Об этом Джемилев сообщил в комментарии телеканалу ATR.

"Мы уведомили (Президента — ред.), что рабочая группа завершила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект — ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля Президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого Президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет Президент", — сказал Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Как сообщалось ранее, 9 августа, в Международный день коренных народов мира, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа — лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, президентом Всемирного конгресса крымских татар Рефатом Чубаровым и представителем президента в АРК Антоном Кориневичем.

В мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по наработке предложений, изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.