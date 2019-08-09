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Зеленский встретился с лидерами крымскотатарского народа

Зеленский встретился с лидерами крымскотатарского народа
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Чубаров и Джемилев предложили президенту Украины поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в Крыму.

В пятницу, в Международный день коренных народов мира, президент Украины Владимир Зеленский с целью углубления сотрудничества Офиса президента, представительства главы государства в Крыму и Меджлиса крымскотатарского народа и координации усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции встретился с представителями крымскотатарского народа.

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - цитирует пресс-служба президента Зеленского в пятницу.

С целью фиксации всех нарушений прав человека в Крыму председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предложили поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии на временно оккупированном полуострове.

"Они отметили, что соответствующее право уже имеют Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич отметил, что оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров, поскольку понимает, что собранные факты могут быть использованы в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном уголовном суде.

"Она имеет мандат по всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", - констатировал Чубаров.

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Участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополя. Также речь шла о законодательных инициативах и гуманитарные вопросы.

Джемилев и Чубаров проинформировали главу государства о текущей ситуации на оккупированном полуострове. Лидер крымских татар акцентировал на том факте, что оккупанты пытаются всячески подавлять коренной народ Крыма.

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Рефат Чубаров, Крымские татары, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым.
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