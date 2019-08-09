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В ОПУ согласовали план действий по внедрению системы "еМалятко"

В ОПУ согласовали план действий по внедрению системы "еМалятко"
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Офисе президента согласовали с международными донорами совместный план действий по внедрению проекта "еМалятко".

Сегодня в Офисе президента Украины представители профильных министерств и ведомств и международных донорских проектов собрались для обсуждения и одобрения совместного плана действий по внедрению проекта "еМалятко".

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Совместный план составлен на основе ваших предложений и содержит детализированные задачи с учетом конкретных сроков подключения к системе "Трембита", разработки веб-сервисов электронного взаимодействия, утверждения и реализации формы комплексной заявки и т.д.", - сообщил советник президента Михаил Федоров.

В пресс-службе добавили, что 8 августа было опубликовано постановление Кабинета министров "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка", которым, в частности, утвержден порядок предоставления комплексной услуги "еМалятко".

"Проект "еМалятко" предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных е-взаимодействий. Вместе с планом мы подготовили подробную техническую схему новых процессов в бэк-офисе, которая базируется на системе "Трембита" и значительно оптимизирует имеющиеся государственные услуги и работу чиновников", - отметил первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб.

В итоге участники совещания согласовали совместный план действий с замечаниями, после обработки и внесения которых он будет обнародован.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта "еМалятко" по одному электронному заявлению можно будет получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка.

В частности, это:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места проживания родившегося ребенка;
  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение помощи многодетным семьям.

Реализация инициатив проходит при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил ввести проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

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Михаил Федоров, ОПУ, еМалятко.
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