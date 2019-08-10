Стешенко хочет извинится перед людьми, которых оговорил после пыток

Новости Украины:Освобожденный Александр Стешенко хочет встретиться с людьми, которых оговорил под пытками.

Узник Кремля Александр Стешенко хочет встретиться с Еролом Велиевым и Александром Третьяковым, которых он "оговорил в суде после пыток ФСБ".

Об этом Стешенко сказал в интервью "Крым.Реалии".

«Хотел бы увидеться с этими людьми, объясниться. Думаю, они не глупые и все понимают, но я хотел бы принести свои извинения», – сказал Стешенко.

В мае 2018 года российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, в состав которой входили помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. Эрол Велиев и Александр Третьяков были объявлены в розыск ФСБ России, обвинения им выдвинули заочно.

В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева».

Напоминаем, 6 августа в офисе Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили об условно-досрочном освобождении из колонии осужденного на два года харьковчанина Александра Стешенко.

В августе 2018 года Стешенко был приговорен к 2 годам общего режима по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли к причинению значительного ущерба и совершены из хулиганских побуждений, путем поджога, подрыва или иным общеопасным способом).

О задержании Стешенко стало известно 11 апреля 2018 года после того, как он позвонил матери и сообщил, что на КПВВ “Чонгар” его задерживают сотрудники пограничной службы ФСБ РФ.

Причиной задержания была названа проблема с фотографией Александра в паспорте, хотя раньше с этим паспортом он путешествовал, в том числе в Крым.