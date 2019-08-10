Стешенко хочет извинится перед людьми, которых оговорил после пыток

Узник Кремля Александр Стешенко хочет встретиться с Еролом Велиевым и Александром Третьяковым, которых он "оговорил в суде после пыток ФСБ".
Об этом Стешенко сказал в интервью "Крым.Реалии".
«Хотел бы увидеться с этими людьми, объясниться. Думаю, они не глупые и все понимают, но я хотел бы принести свои извинения», – сказал Стешенко.
В мае 2018 года российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, в состав которой входили помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. Эрол Велиев и Александр Третьяков были объявлены в розыск ФСБ России, обвинения им выдвинули заочно.
В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева».
Напоминаем, 6 августа в офисе Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили об условно-досрочном освобождении из колонии осужденного на два года харьковчанина Александра Стешенко.
В августе 2018 года Стешенко был приговорен к 2 годам общего режима по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли к причинению значительного ущерба и совершены из хулиганских побуждений, путем поджога, подрыва или иным общеопасным способом).
О задержании Стешенко стало известно 11 апреля 2018 года после того, как он позвонил матери и сообщил, что на КПВВ “Чонгар” его задерживают сотрудники пограничной службы ФСБ РФ.
Причиной задержания была названа проблема с фотографией Александра в паспорте, хотя раньше с этим паспортом он путешествовал, в том числе в Крым.