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Суббота, 10.08.2019
Фриз: СМИ России планируют захватить украинское медиа-пространство
Фриз: СМИ России планируют захватить украинское медиа-пространство
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Фриз: СМИ России планируют захватить украинское медиа-пространство

Фриз: СМИ России планируют захватить украинское медиа-пространство
02:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ирина Фриз: Российские СМИ могут осуществить информационную оккупацию украинского медиа-пространства.

Украине грозит информационная оккупация Россией, поскольку средства массовой информации последней активно пытаются захватить украинское медиа-пространство.

Об этом заявила в Facebook министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Считаю недопустимыми попытки инфильтрации в наше информационное пространство российских медиа. Пренебрежительное или поверхностное отношение к этому, или укачивания тем, что это «либеральные» медиа, приведут к информационной оккупации Украины. В России не существуют СМИ, там имеет разрешение на работу в информ-пространстве исключительно путинская машина пропаганды и её сателлиты, которые разносят информационную отраву с подачи Кремля, умножают фейк-новости и задействованы в создании «информационного мусора», который должен дискредитировать все, что имеет для нас ценно - волю, соборность, язык, веру", - напомнила она.

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По словам Фриз, любые возможности, которые позволят "вестникам Кремля" прорасти в украинское информационное пространство, "угрожают Украине информационной оккупацией".

"Эти инициативы должны получить жесткий отпор, как и попытки «"пагаварить" по душам»", - убеждена министр.

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Россия, РФ, Оккупация, Ирина Фриз, Медиа-пространство.
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