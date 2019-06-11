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Фриз пояснила, почему РФ фактически признала оккупацию Крыма

Фриз пояснила, почему РФ фактически признала оккупацию Крыма
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Постановление российского правительства от 6 июня фактически признает оккупацию украинского Крыма.

Сокрытие данных о компаниях, которые работают в оккупированном Крыму, подчеркивает их незаконную деятельность на полуострове.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Сокрытие данных о субъектах хозяйствования в Крыму подчеркивает их незаконную деятельность на полуострове и попытки Кремля превратить оккупированный Крым на территорию нелегальной экономической деятельности", - написала Фриз.

Она отметила, что Россия фактически признала оккупацию Крыма постановлением своего правительства №729 от 6 июня, согласно которому в госреестре юридических лиц разрешается засекречивать данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму.

Фриз добавила, что ограничение доступа к информации о субъектах хозяйствования является уникальным прецедентом в российском законодательстве.

"Фактически попытка оккупационной власти избежать международных санкций толкает ее на принятие решений, которые ставят на уровне законодательства РФ под сомнение юрисдикцию России в Крыму", - написала Фриз.

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Как сообщалось, в правительстве РФ принято постановление о засекречивании в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данных о компаниях, которые работают в оккупированном Крыму.

Согласно принятому решению, доступ к информации в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензии юрлица может быть закрыт в трех случаях: если в отношении компаний действуют иностранные санкции, если компании уполномоченных банков работают для гособоронзаказа, если компании находятся, работают или зарегистрированы на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

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Украина, Кремль, Крым, РФ, Ирина Фриз, Министерство по делам ветеранов.
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