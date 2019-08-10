Безсмертный объяснил, почему Украина приостановила участие в Минском процессе

Новости Украины:Роман Безсмерный разъяснил, зачем Украина остановила переговоры в Минском формате.

Остановить переговорный процесс Украины в Минском формате необходимо было для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве договоренностей и нарушении режима тишины.

Ответственность за подобные нарушения была предусмотрена на уровне Трехсторонней контактной группы, рассказал в эксклюзивном комментарии Укринформу представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, комментируя свои последние заявления.

«Почему я последние два дня настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в Минском процессе до того момента, пока не соберется «нормандский» формат и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предполагают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше не можно делать. Так вырабатываются механизмы», - заявил Бессмертный.

Он также подчеркнул, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать.

«Если договорились привлечь к ответственности, надо соответствующими действиями достигать этого: собирается «нормандский» формат, разбирают ситуацию, привлекаются к ответственности виновные, иначе мы никогда не достигнем «режима тишины». А как, не достигнув режима тишины, можно работать?», - отметил Бессмертный.

Напоминаем, в исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минут по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был объявлен “режим тишины”. Договоренности предусматривали запрет на ведение огня из любых видов оружия и ответственность за его нарушение.

6 августа под Павлополем на Донбассе, несмотря на “хлебное перемирие”, оккупанты обстреляли позиции украинских военнослужащих, которые занимались инженерным обустройством. Стреляли из ручного противотанкового гранатомета, но, вероятно, применили минометную мину 82-го калибра. В результате этого обстрела погибли четверо украинских воинов из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты. Это первые боевые безвозвратные потери Объединенных сил в августе 2019 года.

8 августа специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик выразил сожаление, что рабочая группа ТКГ по безопасности 7 августа не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции, как это предложила украинская сторона.