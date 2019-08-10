ООС: за 9 августа шесть обстрелов

Новости Украины:Оккупанты Донбасса 9 августа шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецка - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 2 раза неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Орехово – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия.