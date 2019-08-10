Приметы и обряды на 9 августа –День Пармена и Прохора

Новости Украины:В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи.

Традиции на 10 августа

В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. Фигура кузнеца всегда стояла особняком в народном быту - этот человек имел власть над железом, отвечал за прочность и остроту инструментов, которыми возделывали землю.

Надо вспомнить, что не было оберега мощнее от самой разнообразной нечистой силы, чем остро наточенный серп или топор. Этот человек обладал властью над злобными духами, недаром же в народных сказках ему удалось подковать лошадь самого черта.

Считается, что с Прохора начинает вянуть картофельная ботва, а это значит, что приближается пора копать картошку. Хватало работы и в саду - поспевали груши, которые можно было есть и заготавливать на зиму.

Считалось, что в этот день нельзя было меняться чем-либо, поскольку выменянная вещь либо сломается, либо потеряется, одним словом, долго не прослужит. Этот день считался также неудачным для торговли.

Приметы на 10 августа

На Прохора солнце печет, сено весело сушит.