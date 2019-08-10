"Самое сложное, конечно, уговорить невесту": Нефедов "протестировал" услугу "Брак за сутки"

Новости Украины:Нефедов также сообщил, что кольцо себе купил за час до церемонии.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов "протестировал" услугу "Брак за сутки".

Об этом он написал на своей странице в Facebook и показал свою молодую жену Яну Калмыкову, передает УНН.

"Протестировали с Yana Kalmykova услугу Министерство Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту", - написал Нефедов.

Церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"... торжественно все провел в качестве и.о. министра, чувствуется опыт!" - прокомментировал Нефедов.

Напомним, глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов завершил свою работу в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли и 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.