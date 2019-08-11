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Джемилев о словах Эрдогана по Крыму: Это заявление очень важно для нас

Джемилев о словах Эрдогана по Крыму: Это заявление очень важно для нас
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мустафа Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по поводу Крыма.

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар.

Об этом сказал агентству «Анадолу» лидер крымских татар Мустафа Абдульджемиль Кырымоглу (Мустафа Джемилев - ред.), сопровождавший Президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию.

Он отметил, что вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита Президента Украины в Турцию.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас», - сказал Кырымоглу.

По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

«Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам», - сказал Кырымоглу.

Напоминаем, национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев принял участие в визите Президента Украины Владимира Зеленского 7-8 августа в Турецкую Республику.

В ходе совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и никогда не признает незаконную аннексию Крыма, сказал он.

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Турция, Крым, Реджеп Тайип Эрдоган, Мустафа Джемилев.
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