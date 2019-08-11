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Сенцов в письмах поддержал протестующих в РФ

Сенцов в письмах поддержал протестующих в РФ
04:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Олег Сенцов высказался в письмах о акциях протеста в РФ.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур высказался в поддержку акций протеста в РФ, рассказал о нехватке информации, а также о том, как волнуется за своих близких.

Об этом Щур рассказала Укринформу.

«В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ - о протестах очень мало, "в основном - танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих (Спасибо Юлии Самойловой, сделавшей прекрасный коллаж на эту тему). Еще - благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве. Ей трудно. Поддерживает её и рад, что вокруг нее - его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ», - пересказывает Щур содержание письма Сенцова.

При этом, по словам правозащитницы Олег Сенцов «реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа, - ред.)».

«Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины», - резюмирует Щур.

Напоминаем, Олега Сенцова 11 мая 2014 года задержала в Крыму ФСБ Российской Федерации. Позднее его перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово. Сенцова обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела его назвали организатором диверсионно-террористической группы.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Она длилась 145 дней.

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Колония, Россия, Письмо, Олег Сенцов, Протесты в РФ.
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