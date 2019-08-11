Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019

Новости Украины:Мусульмане мира сегодня встречают свой главный праздник - Курбан-Байрам.

Один из двух главных праздников мусульман — Курбан-байрам — отмечают сегодня. Праздник начинается через 70 дней после окончания поста Ураза-байрам (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, что является 12-м месяцем мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.

В эти дни в долине Мина, что у Мекки, паломники приносят в жертву животных (курбан) в память о том, как по библейскому преданию пророк Авраам (у мусульман Ибрагим), хотел принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман Исмаила). Но Бог послал архангела Гавриила (Джабраила) с барашком и спас Аврааму сына. То же делают верующие всего мусульманского мира.

В ритуал праздника входит особая молитва, во время которой каждый мусульманин обязан зарезать овцу, корову или верблюда, к тому кровь животного обязательно должна окропить землю, а не камень или асфальт, что также данью плодородия земли.

Ранее Муфтий Исмагилов поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам.

А на сайте УММА сообщили время для проведения молитвы, отметив, что "праздничная молитва" читается один раз, всем собранием. Если вы опоздаете, то не сможете прочитать ее отдельно":

Итак, молитва проводится в указанное время в следующих городах - Киев — 8:00, Белая Церковь — 8:30, Винница — 8:30, Днепр — 8:00, Дрогобыч — 8:00, Запорожье — 8:00, Ивано-Франковск — 7:30, Каменское — 8:00, Львов — 7:30, Луцк — 8:00, Новолексиивка — 7:00, Одесса — 8:00, Ровно — 7:45, Северодонецк — 8:00, Сумы — 8:00, Ужгород — 8:30 Харьков — 8:00, Хмельницкий — 7:30, Черновцы — 8:00.