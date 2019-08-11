Имя погибшего вчера военного Нацгвардии назвали в штабе ООС

Новости Украины:Штаб ООС соболезнует родственникам погибшего военного Нацгвардии.

Командование Операции объединенных сил назвало имя погибшего военнослужащего Национальной гвардии Украины и выразило глубокие соболезнования его близким и родственникам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Командование Операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича”, — говорится в сообщении.

“Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами”, — резюмировала в сообщении.

Напомним, незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины