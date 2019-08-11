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Воскресенье, 11.08.2019
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Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения

Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье.

Зеленский отметил работу мусульманских организаций, направленную на поддержание межрелигиозного диалога в Украине.

"Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подытожил Зеленский.

Напомним, один из двух главных праздников мусульман — Курбан-байрам — отмечают сегодня. Праздник начинается через 70 дней после окончания поста Ураза-байрам (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, что является 12-м месяцем мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.

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Праздник, Мусульмане, Религия, Курбан-байрам, Владимир Зеленский.
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