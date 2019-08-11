Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения

Новости Украины:Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье.

Зеленский отметил работу мусульманских организаций, направленную на поддержание межрелигиозного диалога в Украине.

"Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подытожил Зеленский.

Напомним, один из двух главных праздников мусульман — Курбан-байрам — отмечают сегодня. Праздник начинается через 70 дней после окончания поста Ураза-байрам (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, что является 12-м месяцем мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.