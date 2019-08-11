Следующая неделя августа начнется с жары до +33°

Новости Украины:Теплая и сухая воздушная масса будет определять погоду в Украине в ближайшие сутки.

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять сухая и теплая воздушная масса, лишь на крайнем северо-западе - влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 августа самая высокая температура днем была 36,1 в 2010г., самая низкая ночью 8,4 в 1910г.

На 13 августа синоптики прогнозируют в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на востоке страны местами 11-13°; днем 28-33°.

В Киеве на 13 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

11 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°,в районе Одессы и Приморского 21-22°, в Днепре в пределах Киева 22°.