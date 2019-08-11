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Гройсман поздравил украинцев с Днем строителя

Гройсман поздравил украинцев с Днем строителя
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Украины:Гройсман поздравил строителей с профессиональным праздником

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя.

Текст поздравления размещен на сайте правительства.

В сообщении со ссылкой на главу правительства отмечается, что строительная отрасль является одним из важнейших участков национальной экономики, которая сегодня переживает системное возрождение, а динамика реализации строительных проектов ощутимо влияет на развитие реальной экономики государства в целом.

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"Однако все изменения были бы невозможны без кропотливой работы работников строительной отрасли, которые всегда решали самые сложные задачи и ставили перед собой амбициозные цели. Сегодня крайне важно наращивать потенциал, динамично запускать новые смелые инфраструктурные проекты, и от этого выиграет вся страна. Выражаю благодарность всем работникам отрасли за ежедневный эффективный труд, желаю всем профессионального роста, благополучия, крепкого здоровья, а отрасли - стремительного развития", - подчеркнул Гройсман.

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Кабмин, День строителя, Владимир Гройсман.
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