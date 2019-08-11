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Учебные катера ВМС ВСУ прибыли в Турцию

Учебные катера ВМС ВСУ прибыли в Турцию
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Три учебных катера ВМС ВСУ зашли в главную военную базу Турции.

Продолжается морской поход трех учебных катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Сміла", "Чигирин" и "Нова Каховка".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, они прошли пролив Босфор и отшвартовались в главной базе ВМС Турции - порту Гельджук.

"Во время перехода морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.п.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

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Турция, ВМС ВСУ, Минобороны, ВСУ, Гельджук.
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