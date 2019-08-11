Во Львове наградили собак-героев,которые помогали военным на Донбассе (Фото)

12 собак, которые вместе со своими хозяевами были на фронте, получили награды на Львовском кинологическом фестивале.
Всех четырехлапых героев наградили памятными знаками «За службу Украине», сообщает Армия Inform.
"Наша цель – показать, что и в мирной жизни, и на войне собаки всегда рядом со своими хозяевами", – отметила организатор фестиваля Наталья Лелик.
Возможно, не каждый из четвероногих героев знает все тонкости выставочного этикета. Однако у них немало других боевых качеств.
Вот , например, французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочное ранение, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.
А вот герой Айдар, который во время службы на блокпосту возле Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были спрятаны в автомобиле нарушителей.
Напоминаем, соревнования танковых экипажей подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил, состоялись на одном из военных полигонов в Донецкой области.