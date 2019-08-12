Украинские морпехи поучаствовали в военных учениях в Грузии (Видео)

Новости Украины:Морские пехотинцы армии Украины приняли участие в военных учениях "Agile Spirit 2019", которые прошли на территории Грузии.

Украинские морские пехотинцы приняли участие в военных учениях «Agile Spirit 2019» (Ловкий дух 2019), которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Отмечается, что совместные действия в составе объединенных международных подразделений на трех военных базах оттачивали сразу более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса.

Такие учения проходят уже в девятый раз. В этом году они проходили одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне «Орфоло».

Напоминаем, украинский сводное подразделение Вооруженных сил прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center – JMRC) в г. Хоенфельс (Германия), где начинаются многонациональные учения "Combined Resolve-12".