Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

Новости Украины:12 августа Православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке и по происхождению был славянином.

Традиции на 12 августа

Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья. Бывает и так, что в этот день мухи и комары особенно сильно донимают работающих в поле и в огородах людей, тогда надо ждать дождя.

Считается, что рожь, да и вообще все культуры, посеянные в этот день, уродятся особенно хорошо, и святой покровитель дня поможет в тяжелых работах. В народе говорят: "Святой Сила прибавит мужику силы", "На Силу и бессильный богатырем живет".

Говорили также, что в этот день ведьмы выдаивают чужих коров и обмирают, опившись молока. Поэтому и вычислить их можно именно по этому признаку. Считалось, что сон их настолько крепок, что разбудить их можно, либо побрызгав святой водой, либо если поднести к пяткам зажженную солому.

Приметы на 12 августа

Кто посеет рожь на Силу - родится сильно.

Ранняя пахота нивы и засевки на Силу - к обильной озими.

Если ягод рябины много - осень будет дождливая, а зима - суровая.

Если ягоды рябины красные — следующее лето будет дождливым.

Ветер порывами - к тихой погоде.

Частые грозы в августе - к долгой осени.