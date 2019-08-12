Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

Традиции на 12 августа
Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья. Бывает и так, что в этот день мухи и комары особенно сильно донимают работающих в поле и в огородах людей, тогда надо ждать дождя.
Считается, что рожь, да и вообще все культуры, посеянные в этот день, уродятся особенно хорошо, и святой покровитель дня поможет в тяжелых работах. В народе говорят: "Святой Сила прибавит мужику силы", "На Силу и бессильный богатырем живет".
Говорили также, что в этот день ведьмы выдаивают чужих коров и обмирают, опившись молока. Поэтому и вычислить их можно именно по этому признаку. Считалось, что сон их настолько крепок, что разбудить их можно, либо побрызгав святой водой, либо если поднести к пяткам зажженную солому.
Приметы на 12 августа
Кто посеет рожь на Силу - родится сильно.
Ранняя пахота нивы и засевки на Силу - к обильной озими.
Если ягод рябины много - осень будет дождливая, а зима - суровая.
Если ягоды рябины красные — следующее лето будет дождливым.
Ветер порывами - к тихой погоде.
Частые грозы в августе - к долгой осени.