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Понедельник, 12.08.2019
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Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:12 августа Православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке и по происхождению был славянином.

Традиции на 12 августа

Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья. Бывает и так, что в этот день мухи и комары особенно сильно донимают работающих в поле и в огородах людей, тогда надо ждать дождя. 

Считается, что рожь, да и вообще все культуры, посеянные в этот день, уродятся особенно хорошо, и святой покровитель дня поможет в тяжелых работах. В народе говорят: "Святой Сила прибавит мужику силы", "На Силу и бессильный богатырем живет". 

Говорили также, что в этот день ведьмы выдаивают чужих коров и обмирают, опившись молока. Поэтому и вычислить их можно именно по этому признаку. Считалось, что сон их настолько крепок, что разбудить их можно, либо побрызгав святой водой, либо если поднести к пяткам зажженную солому. 

Приметы на 12 августа

Кто посеет рожь на Силу - родится сильно. 

Ранняя пахота нивы и засевки на Силу - к обильной озими. 

Если ягод рябины много - осень будет дождливая, а зима - суровая. 

Если ягоды рябины красные — следующее лето будет дождливым. 

Знаменательные события в истории: 12 августа 2019 года

Ветер порывами - к тихой погоде. 

Частые грозы в августе - к долгой осени.

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Праздники, Народные приметы, Обряды, 12 августа, Калинник, День Иван Воин, Приметы на 12 августа.
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