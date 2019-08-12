Звездопад Персеиды 2019 - когда и где наблюдать в Украине

Новости Украины:Фактический пик метеорного дождя Персеиды в этом году ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

В августе украинцы могут увидеть одно из самых красивых и известных явлений ночного неба Северного полушария — метеорный поток Персеиды. Об этом сообщает Streetastronomy.

"Персеиды - динамичный, стабильный и численный метеорный поток, который достигает своего максимума каждый год в августе. Начинается все обычно 17 июля и заканчивается 24 августа. В пике число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать в среднем от 80 до 120 за час", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году пиковое значение количества метеоров за час, которое может увидеть человек на темном небе и радианте, что в идеальных условиях находится прямо над головой наблюдателя, составляет 80.

"По прогнозам Международной метеорной организации, фактический пик метеорного дождя Персеиды в этом году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Ночи накануне и после пика также будут богаты на метеоры. Но почти полная луна затмит не слишком яркие метеоры. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы 11, 12 и 13 августа. Учтите это, если в ночь пика активности предполагается плохая погода, или что-то другое может помешать вашим наблюдением", - отмечают в сообщении.

Уточняется, что метеорный дождь Персеид происходит каждый год с 17 июля по 24 августа, когда Земля проходит через орбиту кометы Свифта—Туттля.

Для наблюдения Персеид не нужны астрономические приборы, требования — выбрать наименее искусственно освещенное место с большим обзором неба и выделить несколько часов на наблюдение.