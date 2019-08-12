Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента

Новости Украины:В ГПУ на допрос по делу Курченко пришел только экс-заместитель главы АП.

На вызов в Генпрокуратуру по делу Сергея Курченко пришел только бывший заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов.

Допрос продолжался менее получаса, сообщает "5 канал".

"Мы пообщались с прокурором Куликом. Из этого общения стало понятно, что никаких сообщений о подозрении новых нет. Прокурор Кулик считает, что еще в марте он отправил определенный документ, который он считает сообщением о подозрении. С тех пор никакого продвижения в этом вопросе нет. Соответственно, нет оснований для присвоения мне статуса подозреваемого", - заявил журналистам Филатов, выйдя из здания ГПУ.

Он добавил, что готов предоставлять следствию необходимую информацию, но только в статусе свидетеля.

Ранее Филатов сообщил, что его позвали по поводу приобретения Курченком медиахолдинга UMH в 2013 году. Журналистам он объяснил, что сопровождал процесс купли-продажи как адвокат, отметив, что вызов по этому делу считает вмешательством в адвокатскую деятельность.

Как сообщалось, в ГПУ для вручения подозрений приглашали также экс-министра экологии Николая Злочевского, бизнесмена Константина Стеценко и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву, но они не пришли.

Самого Курченко подозревают в участии в преступной организации беглого президента Виктора Януковича. В частности, речь идет о злоупотреблениях в нефтегазовой сфере, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.