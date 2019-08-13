В НАБУ рассказали, сколько дел на служителей Фемиды передали в суд

Новости Украины:Год назад в суд были направлены четыре дела в отношении судей, три из них – по факту получения неправомерной выгоды.

Значительную часть чиновников, уличенных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, составляют судьи. Об этом в Facebook сообщает НАБУ.

«Так, из 200 направленных в суд дел, почти каждое четвертое касается действий судей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня 2019 года детективы направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шестерым служителям Фемиды.

НАБУ также напоминает, что год назад в суд были направлены четыре дела в отношении судей, три из них – по факту получения неправомерной выгоды. И за год ни по одному из этих дел не вынесено решение.

- отпуски, болезни, занятость коллегии судей (ведь для рассмотрения дел необходима коллегия из трех судей с опытом работы от 5 лет);

- неявка сторон;

- рассмотрение большого количества ходатайств.

«Надеемся, что в сентябре – когда начнет работу Антикоррупционный суд – в каждом из направленных НАБУ и САП в судебные инстанции дел будет поставлена точка», – отмечают в антикоррупционном бюро.