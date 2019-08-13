Скачать
Вторник, 13.08.2019
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день
08:04 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Сегодня, 13 августа, церковь чтит память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке.

Традиции на 13 августа

К орудиям труда в народе относились с особым уважением: косу, серп, лемех плуга, борону никогда не бросали под дождем, после завершения работ их полагалось тщательно вытереть мягкой ветошью и убрать в сухое прохладное место - урожай часто зависел оттого, в каком состоянии находятся орудия труда. 

В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Обязательно надо было поговорить с ней и поблагодарить за помощь. Помощи в бороновании полей просили у святой Улиты. 

В этот день начинали собирать первую репу - крестьянскую кормилицу, которую ели сырой, вяленой, пареной, делали квас, варили кашу и пекли пироги. 

Приметы на 13 августа

На Евдокима засевай ржаное поле. 

Улита-борона вырвет все корни сполна. 

Коли не заговоришь борону - не угодишь коню. 

Знаменательные события в истории: 13 августа 2019 года

Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца - хорошая погода установится надолго. 

Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго. 

Коль пошел парной (густой, белый) туман над лесом - иди за грибами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приметы, Народные приметы, 13 августа, Евдокимов день, Евдокимово заговенье, Обряди, Заговори, Приметы на 13 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
03 Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского
04 Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
05 Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Омелян: Тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов
Тарифы УЗ базируются на справочнике 1970-х годов
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь