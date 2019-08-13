Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

Новости Украины:Сегодня, 13 августа, церковь чтит память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке.

Традиции на 13 августа

К орудиям труда в народе относились с особым уважением: косу, серп, лемех плуга, борону никогда не бросали под дождем, после завершения работ их полагалось тщательно вытереть мягкой ветошью и убрать в сухое прохладное место - урожай часто зависел оттого, в каком состоянии находятся орудия труда.

В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Обязательно надо было поговорить с ней и поблагодарить за помощь. Помощи в бороновании полей просили у святой Улиты.

В этот день начинали собирать первую репу - крестьянскую кормилицу, которую ели сырой, вяленой, пареной, делали квас, варили кашу и пекли пироги.

Приметы на 13 августа

На Евдокима засевай ржаное поле.

Улита-борона вырвет все корни сполна.

Коли не заговоришь борону - не угодишь коню.

Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца - хорошая погода установится надолго.

Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

Коль пошел парной (густой, белый) туман над лесом - иди за грибами.