Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

Традиции на 13 августа
К орудиям труда в народе относились с особым уважением: косу, серп, лемех плуга, борону никогда не бросали под дождем, после завершения работ их полагалось тщательно вытереть мягкой ветошью и убрать в сухое прохладное место - урожай часто зависел оттого, в каком состоянии находятся орудия труда.
В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Обязательно надо было поговорить с ней и поблагодарить за помощь. Помощи в бороновании полей просили у святой Улиты.
В этот день начинали собирать первую репу - крестьянскую кормилицу, которую ели сырой, вяленой, пареной, делали квас, варили кашу и пекли пироги.
Приметы на 13 августа
На Евдокима засевай ржаное поле.
Улита-борона вырвет все корни сполна.
Коли не заговоришь борону - не угодишь коню.
Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца - хорошая погода установится надолго.
Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.
Коль пошел парной (густой, белый) туман над лесом - иди за грибами.