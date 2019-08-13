Успенский пост: обычаи, традиции и молитвы

Новости Украины:Успенский пост — один из четырех многодневных постов в церковном календаре.

Этот пост посвящен празднику Успения Богородицы. Дева Мария готовилась к встрече с Христом на Небесах молитвами и постом. Именно поэтому все верующие обязаны каждый год проходить через это. Один из самых важных дней поста — первый, который для многих еще и самый трудный.

Молитвы на начало Успенского поста

Чтение молитв — это диалог между Высшими Силами и человеком. В первый день поста большинство молитв направлено к Богородице. Недаром ее называют Заступницей, ведь она всегда оберегает людей, стоит на страже добра и любви. 14 августа стоит прочитать следующую молитву:

"Богородица, пречистая Дева Мария, непорочная и неустрашимая. Дай сил нам, грешным, чтобы могли мы пост начать с добрых дел и настроиться на воздержание от мирского. Дай нам терпения и укрепи веру нашу, дабы смогли словом и делом помянуть тебя. Укрепи дух наш и помоги нам отбросить мысли темные, что душу разрушают. Моли Бога, Заступница наша, яко же и мы будем молить Его неустанно о спасении и прощении сейчас и во веки веков. Аминь".

14 августа стоит также прочитать такие молитвы, как "Богородице Дево, радуйся" и "Живые помощи". Любой пост — время молитв, поэтому не забывайте о том, что молиться нужно каждый день.

Обычаи и традиции 14 августа

Начинается Успенский пост со сбора меда. В этот день большинство специалистов, занимающихся пчеловодством, будут собирать урожай. На Руси хозяйки делали различные сладости с медом, угощали соседей, друзей и близких.

По традиции люди собирались за скромным столом, чтобы пообщаться, обсудить планы на будущее. Это был веселый день, но вместе с тем и очень серьезный, поскольку необходимо было настроиться на отказ от любимой пищи, от развлечений и увеселительных мероприятий. Особенно трудно это делать молодым людям, которые привыкли жить в динамике, ведь пост требует смирения и кротости.

Согласно календарю питания на Успенский пост, в среду 14 августа разрешается употреблять в пищу только растительные продукты. Это день строгого поста, поэтому готовить пищу на огне нельзя, равно как и использовать масло.

Отказ от мясной и молочной пищи — это не единственное ограничение для верующих. В этот день начинается отказ от любых дел, которые пагубно влияют на душу человека. Чтобы проще было справиться с трудностями, стоит посетить церковь. В церкви 14 августа будут освящать воду и мед. В этот день категорически нельзя устраивать шумных вечеринок, ссориться, браться за тяжелую работу.

Первый день Успенского поста идеально подходит для причастия и исповеди или для начала подготовки к этим таинствам. 14 августа не покажется сложным днем, если помнить о любви Божьей и о том, как тяжело было в этот период Богородице.