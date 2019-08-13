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Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов

Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
09:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:В Минздраве призывают хорошо мыть купленные арбузы и не употреблять их в большом количестве.

Угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные, ведь на их поверхности могут быть бактерии, которые провоцируют проблемы с кишечником. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Тошнота, диарея, боль в животе сопровождают кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез и листериоз. Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса. Если их резать и пробовать перед покупкой, или есть дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно даже купить пол арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные", - сообщила Супрун.

А еще, по ее словам, хорошего должно быть в меру. 30 мг ликопена (полезного антиоксиданта), содержащегося в арбузах, у некоторых людей могут вызвать диарею и тошноту, добавила она.

"Люди с гиперкалиемией, избытком калия в крови, должны не переедать арбузов. В арбузе содержится калий, который здоровому человеку будет на пользу, а тем, кто не может регулировать уровень калия в крови, повредит и вызовет аритмию или спазмы мышц", - продолжала Супрун.

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Также она сообщила, что сахаров в арбузе сравнительно мало, но литр арбузной мякоти - это уже 60 граммов сахара. Поэтому привычная щедрая порция арбуза имеет значительную гликемическую нагрузку. "Самое лучшее - это знать меру и совмещать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким", - посоветовала Супрун.

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Минздрав, Арбуз, Ульяна Супрун.
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