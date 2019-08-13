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Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника

Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника

Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
11:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В день Медового Спаса обращают внимание на приметы, способные рассказать о многом, в том числе предупредить о скорых жизненных переменах.

Медовый Спас — это не только православный, но и народный праздник, вобравший в себя множество обычаев и традиций. Во все времена 19 августа люди старались быть внимательнее к приметам, чтобы привлечь благополучие и не навлечь на себя беду.

Медовый Спас в 2019 году пройдет 14 августа, и в этот день верующие отправятся в церкви и храмы, чтобы освятить мед, приобретенный заранее или собранный на собственной пасеке. 

  • Считается, что в день Медового Спаса есть возможность побороть любой недуг, если помолиться Высшим Силам и умыться водой из трех источников.
  • В день Спаса собирают первый мед и пробуют лакомство только после освящения в церкви. Такой обычай сулит здоровье и процветание семьям.
  • Еще одна примета гласит, что 19 августа можно защитить дом и близких людей от нечисти с помощью маковых зерен. Их собирали и разбрасывали по полу, чтобы нечистые силы не могли проникнуть в жилище и причинить зло.
  • Ночь на Медовый Спас холодна — осень коротка, а зима близко.
  • По примете, в день праздника обрести удачу и богатство можно, если от всего сердца помочь ближнему, а также угостить малоимущих и оказать им посильную поддержку.
  • Промокнуть в сильный дождь на праздник — к большой удаче на весь год.
  • По примете, в этот день ссориться — весь год провести в конфликтах и навлечь на себя неудачи.
  • Работать на Спас — Высшие Силы гневить, со здоровьем попрощаться.
  • Встретить Медовый Спас в неубранном доме — к беде и нищете.
  • В праздник ребенка крестить — счастливую жизнь ему обеспечить.
  • На Спас все еще цветут одуванчики — осень будет теплой.
  • По примете, желание исполнится, если его загадать, а потом съесть ложку освященного в церкви меда.
  • Купаться в праздник — лишать себя удачи.
  • Урожай в будущем году хорошим будет, если зерна окропить водой из источника или освященного колодца. Если в этот день сажать — урожая не будет.
  • В день Медового Спаса ангела призывают на помощь.

Соблюдение примет, традиций и обычаев на Медовый Спас и в современном мире помогает избавляться от разного рода неприятностей, привлекать в жизнь удачу и процветание, а также получать поддержку Высших Сил. В день праздника священнослужители призывают верующих посетить службу, а после устроить званый обед, чтобы укрепить семейные узы.

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