НАПК вызвало ректора "Черниговского коллегиума" и депутатов на допрос

Новости Украины:НАПК пригласило для дачи объяснений 8 человек, среди которых депутаты и ректор, их подозревают в административных правонарушениях.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 8 человек, среди которых народный депутат и должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении, и уточняется, что при наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях: по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

Андрея Павелко, народного депутата Украины;

Екатерину Фесюн, депутата Менского городского совета;

Татьяну Плетень, депутата Вольнянского районного совета;

Алену Дмитревскую, заместителя председателя Сумского городского совета;

Николая Носка, ректора Национального университета "Черниговского коллегиума" имени Т.Г. Шевченко. по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:

Александра Тарасовца, депутата Черниговского городского совета;по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:

Татьяну Егорову-Луценко, начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области;

Олега Александровича, директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда".

В июне НАПК приглашало 12 человек для объяснений.