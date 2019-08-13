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НАПК вызвало ректора "Черниговского коллегиума" и депутатов на допрос

НАПК вызвало ректора "Черниговского коллегиума" и депутатов на допрос
10:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:НАПК пригласило для дачи объяснений 8 человек, среди которых депутаты и ректор, их подозревают в административных правонарушениях.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 8 человек, среди которых народный депутат и должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении, и уточняется, что при наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях: по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

  • Андрея Павелко, народного депутата Украины;

  • Екатерину Фесюн, депутата Менского городского совета;

  • Татьяну Плетень, депутата Вольнянского районного совета;

  • Алену Дмитревскую, заместителя председателя Сумского городского совета;

  • Николая Носка, ректора Национального университета "Черниговского коллегиума" имени Т.Г. Шевченко. по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:

  • Александра Тарасовца, депутата Черниговского городского совета;по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:

  • Татьяну Егорову-Луценко, начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области;

  • Олега Александровича, директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда".

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В июне НАПК приглашало 12 человек для объяснений.

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Депутат, НАБУ, Ректор, НАПК, Админправонарушение.
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