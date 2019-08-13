Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр

Новости Украины:Россия не должна ставить условий, связанных с оккупированным ею Крымом.

Украина не перекрыла русло Днепра, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины, и на это она имеет полное право.

Об этом в Facebook написал постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина не перекрыла русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», - прокомментировал Кориневич.

Он также отметил, что Крым - территория Украины, это не территория РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверенное, то есть Украина.

Как подчеркнул Кориневич, по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должна отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какого-либо правового или международно-правового основания.

Как ранее сообщалось, постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает, хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант – Россия — должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда будет разработана стратегия деоккупации полуострова.