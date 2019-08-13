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Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым

Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым
09:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Рефат Чубаров настаивает не возобновлять поставки воды или электроэнергии с Украины в оккупированный Крым.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в оккупированный Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановления железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - отметил Чубаров, комментируя заявления оккупационной власти Крыма относительно этого.

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По его словам, Украина должна использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий. 

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Россия, Крым, РФ, Рефат Чубаров, Оккупация.
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