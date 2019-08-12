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Понедельник, 12.08.2019
США осуждают визит Путина в оккупированный Крым
США осуждают визит Путина в оккупированный Крым
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США осуждают визит Путина в оккупированный Крым

США осуждают визит Путина в оккупированный Крым
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Посольство США в Украине заявило о неприемлемости визитов чиновников РФ в оккупированный Крым.

Посольство США в Украине осудило несогласованные с Киевом поездки российских чиновников в оккупированный Крым, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сказано в сообщении американского посольства в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым это Украина", - сообщило посольство.

Как сообщалось, 10 августа 2019 президент Российской Федерации Владимир Путин посетил временно оккупированный Крымский полуостров.

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента РФ Путина в Крым. "Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказано в сообщении МИД Украины

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США, Россия, Владимир Путин, Оккупированный Крым.
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