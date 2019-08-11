Путин приехал в оккупированный Севастополь на выступление "Ночных волков"

Новости Украины:Владимир Путин прибыл в Крым для принятия участия в шоу мотоклуба "Ночные волки".

Президент России Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины, прибыл в оккупированный Севастополь, чтобы принять участие в очередном шоу мотоклуба «Ночные волки».

Об этом пишет "Радио Свобода".

По сообщениям российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже на протяжении 10 лет.

Тем временем в Москве митинг за честные выборы собрал 50 тысяч участников. Акции протеста оппозиции сегодня продолжались также во многих городах России, количество задержанных во время митингов тоже увеличивается - только в Москве уже задержано более 100 человек.

Напомним: во время аннексии Крыма российскими войсками весной 2014 года российские байкеры «Ночных волков» принимали активное участие в блокировании украинских воинских частей и в организации митингов в поддержку оккупации.

С тех пор глава "клуба" Александр Залдостанов-«Хирург» находится в санкционных списках, в частности США и Канады, а членам клуба «Ночные волки» также нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пророссийских пропагандистских акций.