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Медовый Спас или Маковей 2019: что святят в церкви и как собрать букет "Маковейчик"

Медовый Спас или Маковей 2019: что святят в церкви и как собрать букет "Маковейчик"
12:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:На Медовый спас принято ходить в церковь с "маковейчиком" – букетом, который вы собираете своими руками.

Каждый цветок в нем имеет особое значение, поэтому люди верят, что букет на Маковея принесет их семье здоровье, благополучие и позаботится о процветании хозяйства.

Мы расскажем вам, как скомпоновать букет на Маковея и какие цветы туда можно добавить.

В церковном календаре на август мы выделяем праздник Медовый спас или же Маковея – так его называют в народе. Говорят, что название праздника Маковей произошло путем наложения имени Маккавея и растения мака, который как раз созревает к этому периоду времени.

В этот день верующие христиане ходят в церковь на молитву, а также святят летние травы, мак и цветы. Мы расскажем, как сделать букет на Маковея своими руками.

Букет на Маковея: состав

Компоновать букет на Маковея своими руками – это важная традиция наших предков, которые верили, что без него не будет процветать хозяйство. Поэтому в букеты, которые называют "маковейчики", собирали как можно больше цветов, которые растут на наших землях.

А теперь поговорим о составе букета на Маковей. Все цветы должны быть выращены у нас и знакомы каждому с детства. Не стоит добавлять в "маковейчик" красивые импортные цветы, которые якобы украсят композицию – это неправильно. Пусть цветов будет меньше, зато все они выросли на родной земле. Считается, что в каждый букет на Маковея необходимо положить спелую головку мака.

Из каких цветов можно сделать "маковейчики":

  • Астры
  • Георгины
  • Чернобривцы
  • Барвинок
  • Гвоздики
  • Тысячелистник
  • Володушка
  • Мята
  • Базилик
  • Тимьян
  • Любисток
  • Полынь
  • Спелые головки мака

Что еще можно добавить к букету на Маковея

В разных областях Украины люди добавляли свои элементы в "маковейчики", желая получить благодать и всегда собирать большой урожай.

Поэтому в букетах на Маковея могут быть разные овощи, бобовые и зелень.

Например, морковка, кукуруза, бобы, укроп. Иногда к букету на Маковея добавляют подсолнух и калину. И почти всегда люди старались компоновать в "маковейчик" полевые цветы.

Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году

Раньше люди верили, что каждый цветок в "маковейчике" имеет особое значение и влияние на того, кто пришел святить букет.

Например, володушка приносила семье мир и благополучие, а мята должна была оберегать от любой напасти и укреплять здоровье.

А на вопрос о том, что делать с букетом на Маковея после праздника до наших дней сохранился один ответ – после освящения "маковейчики" хранят в доме до весны.

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