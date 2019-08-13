Медовый Спас или Маковей 2019: что святят в церкви и как собрать букет "Маковейчик"

Новости Украины:На Медовый спас принято ходить в церковь с "маковейчиком" – букетом, который вы собираете своими руками.

Каждый цветок в нем имеет особое значение, поэтому люди верят, что букет на Маковея принесет их семье здоровье, благополучие и позаботится о процветании хозяйства.

Мы расскажем вам, как скомпоновать букет на Маковея и какие цветы туда можно добавить.

В церковном календаре на август мы выделяем праздник Медовый спас или же Маковея – так его называют в народе. Говорят, что название праздника Маковей произошло путем наложения имени Маккавея и растения мака, который как раз созревает к этому периоду времени.

В этот день верующие христиане ходят в церковь на молитву, а также святят летние травы, мак и цветы. Мы расскажем, как сделать букет на Маковея своими руками.

Букет на Маковея: состав

Компоновать букет на Маковея своими руками – это важная традиция наших предков, которые верили, что без него не будет процветать хозяйство. Поэтому в букеты, которые называют "маковейчики", собирали как можно больше цветов, которые растут на наших землях.

А теперь поговорим о составе букета на Маковей. Все цветы должны быть выращены у нас и знакомы каждому с детства. Не стоит добавлять в "маковейчик" красивые импортные цветы, которые якобы украсят композицию – это неправильно. Пусть цветов будет меньше, зато все они выросли на родной земле. Считается, что в каждый букет на Маковея необходимо положить спелую головку мака.

Из каких цветов можно сделать "маковейчики":

Астры

Георгины

Чернобривцы

Барвинок

Гвоздики

Тысячелистник

Володушка

Мята

Базилик

Тимьян

Любисток

Полынь

Спелые головки мака