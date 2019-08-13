Медовый Спас или Маковей 2019: что святят в церкви и как собрать букет "Маковейчик"

Каждый цветок в нем имеет особое значение, поэтому люди верят, что букет на Маковея принесет их семье здоровье, благополучие и позаботится о процветании хозяйства.
Мы расскажем вам, как скомпоновать букет на Маковея и какие цветы туда можно добавить.
В церковном календаре на август мы выделяем праздник Медовый спас или же Маковея – так его называют в народе. Говорят, что название праздника Маковей произошло путем наложения имени Маккавея и растения мака, который как раз созревает к этому периоду времени.
В этот день верующие христиане ходят в церковь на молитву, а также святят летние травы, мак и цветы. Мы расскажем, как сделать букет на Маковея своими руками.
Букет на Маковея: состав
Компоновать букет на Маковея своими руками – это важная традиция наших предков, которые верили, что без него не будет процветать хозяйство. Поэтому в букеты, которые называют "маковейчики", собирали как можно больше цветов, которые растут на наших землях.
А теперь поговорим о составе букета на Маковей. Все цветы должны быть выращены у нас и знакомы каждому с детства. Не стоит добавлять в "маковейчик" красивые импортные цветы, которые якобы украсят композицию – это неправильно. Пусть цветов будет меньше, зато все они выросли на родной земле. Считается, что в каждый букет на Маковея необходимо положить спелую головку мака.
Из каких цветов можно сделать "маковейчики":
Что еще можно добавить к букету на Маковея
В разных областях Украины люди добавляли свои элементы в "маковейчики", желая получить благодать и всегда собирать большой урожай.
Поэтому в букетах на Маковея могут быть разные овощи, бобовые и зелень.
Например, морковка, кукуруза, бобы, укроп. Иногда к букету на Маковея добавляют подсолнух и калину. И почти всегда люди старались компоновать в "маковейчик" полевые цветы.
Раньше люди верили, что каждый цветок в "маковейчике" имеет особое значение и влияние на того, кто пришел святить букет.
Например, володушка приносила семье мир и благополучие, а мята должна была оберегать от любой напасти и укреплять здоровье.
А на вопрос о том, что делать с букетом на Маковея после праздника до наших дней сохранился один ответ – после освящения "маковейчики" хранят в доме до весны.