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Полозов: Пленный украинский моряк ознакамливается с уголовным делом

Полозов: Пленный украинский моряк ознакамливается с уголовным делом
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пленный украинский моряк Денис Гриценко знакомится с возбужденным против него уголовным делом.

Военнопленный украинский моряк Денис Гриценко продолжает знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного ФСБ России.

Об этом сообщил в Facebook адвокат моряка Николай Полозов, который вместе с еще одним адвокатом посетил подзащитного в СИЗО.

"Вместе с коллегой Владимиром Музюкиным посетили в СИЗО "Лефортово" военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Обсудили последние новости и события. Денис продолжает знакомиться с материалами дела. Вчера в очередной раз его выводили в Следственное управление ФСБ для этого", - написал Полозов.

Адвокат уточнил, что Гриценко сейчас много читает, заказывая книги в библиотеке "Лефортово". "Он также старается поддерживать себя в физической форме. Чувствует себя Денис хорошо, передаёт привет всем, кто поддерживает его и других военнопленных моряков", - сообщил защитник.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома

Россия же заявила, что не признает компетентность этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

17 июля в Москве продлили арест украинским военнопленным, 21 моряку - до 24 октября, а троим раненым (Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока) - до 26 октября 2019 года.

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Россия, Крым, Суд, РФ, ФСБ, Николай Полозов, Украинские моряки, Пленные моряки.
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