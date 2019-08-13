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Три дня тело погибшего бойца "Азов" не возвращали в полк

Три дня тело погибшего бойца "Азов" не возвращали в полк
15:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать павшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника.

10 августа полк "Азов" лишился бойца Романа Романенко по прозвищу "Бич", он подорвался на вражеском фугасе во время выполнения боевой задачи.

Сделать официальное сообщение полк смог только через 3 суток после трагедии.

"Все эти дни враг подло не отдавал тело "азовца", параллельно низко оговаривая истинные обстоятельства всего случившегося после его гибели.

Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать павшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца "Азова".

13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец-то получил тело погибшего Романа Романенко.

"Азов" готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС

Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать у населенного пункта Зайцево, что находится в полосе ответственности БТГр "Азов".

Полк выражает соболезнования родным и друзьям Романа.

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Боевики, Роман Романенко, Азов, Зайцево.
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