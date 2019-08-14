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ОБСЕ: оккупанты разместили десятки "Градов" и танков с нарушением "Минска"

ОБСЕ: оккупанты разместили десятки "Градов" и танков с нарушением "Минска"
07:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Все вооружение было размещено с нарушением линий отвода, определенных Минскими договоренностями.

СММ ОБСЕ зафиксировала 10 августа на оккупированной Луганщине 29 реактивных систем залпового огня "Град", которые были размещены с нарушением линий отвода. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне возле н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска); 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (бывш. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Кроме того, на оккупированном Донбассе зафиксированы десятки единиц тяжелого вооружения, которое было "размещено за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

"7 августа на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие: танков (неустановленного типа) на полигоне возле н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска), 16 танков и 16 единиц буксируемой артиллерии на полигоне близ н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска)", - информирует СММ.

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Также сообщается, что 10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил "20 танков (неустановленного типа) на полигоне возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска)", еще три танка (предположительно Т-64) находились возле Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа) были обнаружены на полигоне возле Миусинска, сообщили в миссии ОБСЕ.

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ОБСЕ, Танки, Грады, Нарушение "Минска".
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