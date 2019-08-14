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УАПЦ официально прекратила существование

УАПЦ официально прекратила существование
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zik.ua

Новости Украины:Сообщение о прекращении существования Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа.

"29 июля 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно: путем присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) ", - говорится в сообщении.

В связи с принятым решением все доверенности, выданные на представительство интересов "Патриархии УАПЦ" до 29 июля включительно, отозваны. Полномочия по управлению делами юридического лица переданы ликвидационной комиссии. Членами ликвидационной комиссии указаны Павел Семанчук, Виталий Даньчак, Василий Шлапак, Шлапак избран председателем комиссии.

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Срок заявления требований кредиторами указан до 3 октября текущего года, требования кредиторов принимаются путем направления письменных уведомлений по адресу: 01601, г.Киев, ул.Трехсвятительская, 6.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

УАПЦ была создана в 1919 году и существовала в УССР до 1937 года, затем существовала в 1942-44 гг как архиепархия Польской православной церкви и была восстановлена в 1990 году, объединив около 1,2 тыс приходов.

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УПЦ, УАПЦ, Украинская автокефальная православная церковь.
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