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Адвокат Зайцевой просит смягчить наказание за ДТП с 6 погибшими

Адвокат Зайцевой просит смягчить наказание за ДТП с 6 погибшими
13:41 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Юлия Плетнева просит смягчить наказание для Елены Зайцевой за ДТП, в результате которого в 2017 году погибло 6 человек.

"Прошу смягчить приговор (суда первой инстанции – ред.) в части назначения наказания", – сказала Плетнева в ходе заседания Харьковского апелляционного суда в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

По мнению адвоката, степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова.

Плетнева считает, что возмещение ущерба пострадавшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а долевым – и Зайцева должна "возместить" 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.

При этом адвокат уверяет, что Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения".

Плетнева несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии. 

Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья.

В деле Зайцевой и Дронова наметился новый поворот событий

Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО.

Кроме того, адвокат заявила, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное "возмещение ущерба"). 

Зайцева поддержала требования своего адвоката.

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ДТП, Суд, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
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