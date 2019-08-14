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Суд восстановил первого заместителя генпрокурора Голомшу

Суд восстановил первого заместителя генпрокурора Голомшу
15:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Суд считает, что вина сотрудника должна быть доказана в каждом конкретном случае.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры Украины об увольнении Николая Голомши с должности первого заместителя генпрокурора и постановил восстановить его в должности.

Как сообщается в среду на сайте ОАСК, соответствующее решение суд принял по административному иску Голомши, который был уволен по закону об очищении власти (о люстрации).

Суд считает, что при проведении люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер ответственности, то есть вина сотрудника должна быть доказана в каждом конкретном случае. В то же время, ответчик в деле – Генпрокуратура Украины - не предоставила доказательств принадлежности Голомши к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

С учетом того, что должность Голомши в Генпрокуратуре не была политической, не доказана и правомерность применения к нему процедур, предусмотренных соответствующим законом, что обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, указанным в нем, что является "достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".

В ОАСК подчеркнули, что рассмотрение данного иска длилось с ноября 2014 года, что связано с нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Как сообщалось, в конце октября 2014 года бывший на то время генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Он уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации).

В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности.

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В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации.

В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.

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Суд, Виталий Ярема, Николай Голомша, ОАСК.
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