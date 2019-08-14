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Кабмин передаст часнтикам порты "Ольвия" и " Херсон"

Кабмин передаст часнтикам порты "Ольвия" и " Херсон"
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр инфраструктуры отметил, что заявки на участие в конкурсе подали более двадцати иностранных и украинских компаний.

Кабинет министров Украины утвердил решение о начале концессии в портах "Херсон" и "Ольвия".

Как сообщил в соцсети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Только что правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон"! Имеем предварительно более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний", - сообщил он. При этом Омелян похвастался проделанной работой на посту министра.

Выплаты субсидий будут проходить в новом порядке

"Мы подготовили новый закон о концессии, который новый президент Украины определил среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года, создали Офис государственно-частного партнерства "Спильно", который подготовил технико-экономическое обоснование по лучшим западным стандартам ряда объектов инфраструктуры, прошли все бюрократические согласования условий, процедур и требований", - написал он.

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Кабмин, Владимир Омелян, Морпорт "Ольвия", Морпорт "Херсон".
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