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Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день
07:39 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных.

Традиции на 15 августа

Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Без лошади в крестьянском хозяйстве не обойтись, и к этой скотине отношение было особым. В этот день их поили серебряной водой - на дно бадьи клали серебряную монету, которая переходила от отца к сыну, украшали, расчесывали хвосты и гривы, заплетали их косичками. В этот день лошади не работали. 

В это время в некоторых областях заканчивался сенокос, и это событие отмечали деревенским праздником. 

Полагалось провести и такой обряд: всей семьей плели венок из двенадцати трав, который называли «солнцем с маревами». Его с почетом приносили домой и вешали в красном углу под иконами. Считалось, что он сохраняет семью от осенних и зимних лихорадок. 

Приметы на 15 августа

Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится. 

Если в Степанов день дует холодный северо-восточный ветер - худой налив хлеба будет. 

Если на Степана сухо - шесть недель будет сухо, а если дождь - будет он шесть недель. 

Каков Степанов день, таков и сентябрь. 

Сеновал - холодные росы. 

Хорошее сено в сараях-сеновалах, а не под дождем. 

Знаменательные события в истории: 15 августа 2019 года

Если месяц народился, дождями омылся - потом дождя не будет, а как месяц рогами снова станет да дождями омоется - тогда грибы пойдут. 

Если пауки сокращают размер сеток-ловушек - быть ветреной погоде.

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Все по теме:

Заговор, Приметы, Лошадь, 15 августа, Степанов день, Обряди, Степан-сеновал, Приметы на 15 августа.
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