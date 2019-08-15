Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

Традиции на 15 августа
Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Без лошади в крестьянском хозяйстве не обойтись, и к этой скотине отношение было особым. В этот день их поили серебряной водой - на дно бадьи клали серебряную монету, которая переходила от отца к сыну, украшали, расчесывали хвосты и гривы, заплетали их косичками. В этот день лошади не работали.
В это время в некоторых областях заканчивался сенокос, и это событие отмечали деревенским праздником.
Полагалось провести и такой обряд: всей семьей плели венок из двенадцати трав, который называли «солнцем с маревами». Его с почетом приносили домой и вешали в красном углу под иконами. Считалось, что он сохраняет семью от осенних и зимних лихорадок.
Приметы на 15 августа
Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
Если в Степанов день дует холодный северо-восточный ветер - худой налив хлеба будет.
Если на Степана сухо - шесть недель будет сухо, а если дождь - будет он шесть недель.
Каков Степанов день, таков и сентябрь.
Сеновал - холодные росы.
Хорошее сено в сараях-сеновалах, а не под дождем.
Если месяц народился, дождями омылся - потом дождя не будет, а как месяц рогами снова станет да дождями омоется - тогда грибы пойдут.
Если пауки сокращают размер сеток-ловушек - быть ветреной погоде.