Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

Новости Украины:В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных.

Традиции на 15 августа

Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Без лошади в крестьянском хозяйстве не обойтись, и к этой скотине отношение было особым. В этот день их поили серебряной водой - на дно бадьи клали серебряную монету, которая переходила от отца к сыну, украшали, расчесывали хвосты и гривы, заплетали их косичками. В этот день лошади не работали.

В это время в некоторых областях заканчивался сенокос, и это событие отмечали деревенским праздником.

Полагалось провести и такой обряд: всей семьей плели венок из двенадцати трав, который называли «солнцем с маревами». Его с почетом приносили домой и вешали в красном углу под иконами. Считалось, что он сохраняет семью от осенних и зимних лихорадок.

Приметы на 15 августа

Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

Если в Степанов день дует холодный северо-восточный ветер - худой налив хлеба будет.

Если на Степана сухо - шесть недель будет сухо, а если дождь - будет он шесть недель.

Каков Степанов день, таков и сентябрь.

Сеновал - холодные росы.

Хорошее сено в сараях-сеновалах, а не под дождем.

Если месяц народился, дождями омылся - потом дождя не будет, а как месяц рогами снова станет да дождями омоется - тогда грибы пойдут.

Если пауки сокращают размер сеток-ловушек - быть ветреной погоде.