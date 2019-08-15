В МинВОТ прокомментировали задержание Грымчака

Новости Украины:В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прокомментировали задержание заместителя руководителя ведомства Юрия Грымчака.

Об этом говорится в микроблоге МинВОТ в Twitter.

«Согласно информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра», - подчеркнули в ведомстве.

«Более того, сообщения в СМИ о задержании «помощника заместителя министра» также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности «помощник заместителя министра». Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 августа, по данным СБУ, правоохранители задержали заместителя руководителя МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника при получении взятки.

За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ,

затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. — МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019

Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника Міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника Міністра".

Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ — МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019

«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны «на горячем», - отметили в СБУ.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. «Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, но как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса», - подчеркнул Бутусов.