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Луценко: В СБУ скрывали материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк

Луценко: В СБУ скрывали материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк
10:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Луценко говорит, что в деле Гандзюк появился новый свидетель и в СБУ есть его показание, однако в деле их нет.

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что в Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить число заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом он сказал в интервью.

По словам Луценко, следствие по делу Гандзюк планировали закончить не позже прошлой пятницы, и вручить главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру материалы для ознакомления. Однако, отметил генпрокурор, появился новый свидетель, показания которого, вероятно, расширят круг участников заговора. На уточнение, когда будут предоставлены показания, генпрокурор ответил: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

Глава ГПУ также отметил, что по этому делу есть и плохая новость. "Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть в СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт.

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В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - рассказал Луценко.

Генеральная прокуратура заключила соглашение с подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорем Павловским и направила в суд обвинительный акт. Его больше не считают вероятным организатором.

При этом прокуратура утвердила соответствующее соглашение с Павловским без ведома отца убитой активистки Екатерины Гандзюк - Виктора Гандзюка. 

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Юрий Луценко, СБУ, ГПУ, Екатерина Гандзюк.
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